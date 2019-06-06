У Харкові помер колишній футболіст «Динамо» та «Металіста»



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Борис Деркач Анна Старикова

Лише наприкінці квітня 55-річний українець повернувся з Далекого Сходу, де перебував без визначеного місця проживання та занять

У Харкові помер колишній футболіст «Металіста», київського «Динамо» та московського ЦСКА Борис Деркач. Дворазовому переможцю Кубка СРСР було 55 років, інформує «Фокус».

Деркач після завершення спортивної кар’єри запам’ятався ще насиченішим поза спортивним життям. У 90-х роках він був активним учасником кримінальних угрупувань в угорському Будапешті, був засуджений, здійснив невдалу спробу втечі з-під слідства.

2005 року Деркач вийшов на волю. Одружився, став батьком двох дітей, працював скаутом у «Металісті». Згодом знову поринув у кримінальний світ, втратив роботу та сім’ю. Згодом вирушив на заробітки в Камбоджу, звідти – в Малайзію.

У Куала-Лумпурі Деркач в статусі особи без визначеного місця проживання потрапив до лікарні у важкому стані. Завдяки зусиллям МЗС та Посольства України в Малайзії Деркач 30 квітня повернувся до Харкова.

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