У Харкові відбудеться престижний турнір з бадмінтону



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На турнір заявилися спортсмени з Азії, Африка та навіть Австралії

У Харкові з 29 серпня по 2 вересня пройде міжнародний турнір RSL Kharkiv International 2018 з призовим фондом 25 тисяч доларів.

Це турнір рівня International Challenge, інформує офіційний сайт Федерації бадмінтону України.

Цього року до харківського турніру виявлений небувалий інтерес, заявки на участь подали 202 гравця з 35 країн.

Географія країн настільки велика, що заявки подали (до 31 липня) бадмінтоністи з Австралії, країн Азії, Америки, Африки та Європи.

Це рекордна кількість за весь час проведення турніру у Харкові.

Вперше у Харків приїдуть бадмінтоністи з Австралії, Латвії, Йорданії, Нідерландів, Фінляндії, Єгипту й Узбекистану.

Другий рік поспіль найбільшу кількість учасників (21 гравець) заявилося з Індії.

Змагання пройдуть у Палаці спорту «Локомотив» (вул. Велика Панасівська, 90), вхід вільний.