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    У Харкові відбудеться престижний турнір з бадмінтону

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    У Харкові відбудеться престижний турнір з бадмінтону

    На турнір заявилися спортсмени з Азії, Африка та навіть Австралії

    У Харкові з 29 серпня по 2 вересня пройде міжнародний турнір RSL Kharkiv International 2018 з призовим фондом 25 тисяч доларів.

    Це турнір рівня International Challenge, інформує офіційний сайт Федерації бадмінтону України.

    Цього року до харківського турніру виявлений небувалий інтерес, заявки на участь подали 202 гравця з 35 країн.

    Географія країн настільки велика, що заявки подали (до 31 липня) бадмінтоністи з Австралії, країн Азії, Америки, Африки та Європи.

    Це рекордна кількість за весь час проведення турніру у Харкові.

    Вперше у Харків приїдуть бадмінтоністи з Австралії, Латвії, Йорданії, Нідерландів, Фінляндії, Єгипту й Узбекистану.

    Другий рік поспіль найбільшу кількість учасників (21 гравець) заявилося з Індії.
    Змагання пройдуть у Палаці спорту «Локомотив» (вул. Велика Панасівська, 90), вхід вільний.

    Харків спорт
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