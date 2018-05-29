У Харкові завершено Студентський Кубок України з баскетболу 3х3
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Фото: ФБУ
Головні нагороди виборювали дев'ять чоловічих та вісім жіночих команд
У Харкові завершено Студентський Кубок України з баскетболу 3х3.
Головні нагороди виборювали дев'ять чоловічих та вісім жіночих команд вишів України, інформує прес-служба ФБУ.
Переможці
Чоловіки
1 місце - СумДу-1 (Суми)
2 місце - ХПІ-2 (Харків)
3 місце - СумДу-2 (Суми)
MVP - Кожемякін Андрій
Жінки
1 місце - ПНУ (Івано-Франківськ)
2 місце - ХДАФК (Харків)
3 місце - ЛДУФК (Львів)
MVP - Завидна Дар‘я