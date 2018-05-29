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    У Харкові завершено Студентський Кубок України з баскетболу 3х3

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    Фото: ФБУ - У Харкові завершено Студентський Кубок України з баскетболу 3х3
    Фото: ФБУ

    Головні нагороди виборювали дев'ять чоловічих та вісім жіночих команд

    У Харкові завершено Студентський Кубок України з баскетболу 3х3.

    Головні нагороди виборювали дев'ять чоловічих та вісім жіночих команд вишів України, інформує прес-служба ФБУ.

    Переможці

    Чоловіки

    1 місце - СумДу-1 (Суми)
    2 місце - ХПІ-2 (Харків)
    3 місце - СумДу-2 (Суми)
    MVP - Кожемякін Андрій

    Жінки

    1 місце - ПНУ (Івано-Франківськ)
    2 місце - ХДАФК (Харків)
    3 місце - ЛДУФК (Львів)
    MVP - Завидна Дар‘я

    чемпіонат України баскетбол
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