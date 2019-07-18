У іранському футболі скасували майже 40-річну заборону



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Іранські вболівальниці RTE

Іранським жінкам дозволили відвідувати відбіркові матчі чемпіонату світу 2022 року

Федерація футболу Ірану скасувала заборону, яка діяла з 1981 року. Жінкам дозволили відвідувати відбіркові матчі чемпіонату світу 2022 року.

Президент іранської футбольної федерації Мехді Таджа дав позитивну відповідь на лист від президента ФІФА Джанні Інфантіно з цього питання, інформує Punch.

Втім, для набуття чинності дозволу його потрібно ще затвердити в уряді. Іранським жінкам заборонили відвідувати футбольні матчі 1981 року після ісламської революції 1979 року.

Чемпіонат світу 2022 року відбудеться в Катарі. Збірна Ірану у відбірковому турнірі гратиме проти Іраку, Бахрейну, Камбоджі та Гонконгу.