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    У Іспанії поновили кримінальну справу проти фонду Мессі

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    Ліонель Мессі - У Іспанії поновили кримінальну справу проти фонду Мессі
    Ліонель Мессі
    ABC

    Оточення футболіста обвинувачують в шахрайстві та відмиванні коштів

    У Іспанії поновили кримінальну справу проти фонду аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі.

    Справу поновлено для допиту інформатора з Аргентини, який раніше працював у фонді, інформує ABC.

    Інформатор обвинувачує самого футболіста, батька, брата на інших осіб з найближчого оточення в шахрайстві та відмиванні коштів. Кошти ніби направлялися не на соціальні потреби або на інші рахунки, яких не було зазначено в звітах.

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    Раніше зазначений інформатор подавав позов проти фонду Мессі в Аргентині, однак справу зупинили за браком доказів.

    Нагадаємо, напередодні Мессі отримав рекордний шостий «Золотий м’яч» найкращому футболісту року.

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