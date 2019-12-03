У Іспанії поновили кримінальну справу проти фонду Мессі



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Ліонель Мессі ABC

Оточення футболіста обвинувачують в шахрайстві та відмиванні коштів

У Іспанії поновили кримінальну справу проти фонду аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі.

Справу поновлено для допиту інформатора з Аргентини, який раніше працював у фонді, інформує ABC.

Інформатор обвинувачує самого футболіста, батька, брата на інших осіб з найближчого оточення в шахрайстві та відмиванні коштів. Кошти ніби направлялися не на соціальні потреби або на інші рахунки, яких не було зазначено в звітах.

Раніше зазначений інформатор подавав позов проти фонду Мессі в Аргентині, однак справу зупинили за браком доказів.

Нагадаємо, напередодні Мессі отримав рекордний шостий «Золотий м’яч» найкращому футболісту року.