У Києві шукають вибухівку на станції метро «Майдан Незалежності»



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Надійшов анонімний дзвінок про мінування

Станцію київського метро «Майдан Незалежності» закрито на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

Про це повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Станцію «Майдан Незалежності» + пересадку закрито на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» – ідеться у дописі.

Зазначається, що інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

Як повідомлялося, зранку 24 серпня станція метро «Майдан Незалежності» була закрита на вхід та вихід і працювала лише як пересадковий вузол. Після закінчення святкових заходів вона продовжила роботу у звичайному режимі.

Раніше начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що 24 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування столичного Майдану Незалежності, яке виявилося неправдивим.