У Києві відбулося засідання виконкому Федерації баскетболу України



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Фото: ФБУ

Виконком затвердив тренерський склад збірних України U-15, U-16

10 вересня у Києві відбулося засідання Виконкому Федерації баскетболу України.

На ньому було розглянуто низку актуальних питань.

Зокрема, щодо організації та проведення ХХVIII Чемпіонату України та Кубку України сезону 2018/2019рр.

Виконком затвердив тренерський склад збірних України U-15, U-16. Так, збірну U-15 у юнаків продовжить тренувати Дмитро Шаламов, у дівчат – Срджан Радулович.

На прохання куратора юнацьких збірних Андрія Подковирова Ігор Харченко залишиться в.о. головного тренера збірної U-16 у чоловіків, його тандем з Андрієм Харчинським зможуть затвердити на грудневому Виконкомі ФБУ, спираючись на результати першого туру юнацької Євроліги.

Збірну U-16 (дівчата) тренуватиме Ірина Нагорна.

Члени виконкому заслухали доповідь куратора юнацьких збірних України Андрія Подковирова про виступи юнацьких збірних на чемпіонатах Європи.

З шести команд (U-20, U-18, U-16 серед юнаків і дівчат) задовільним визнано виступ лише молодіжної чоловічої збірної України U-20 (головний тренер Вадим Пудзирей).

На чемпіонаті Європи ця команда посіла 12-те місце і зберегла прописку у Дивізіоні А.

Виконком затвердив список суддів і комісарів на матчі чемпіонату та Кубка України.

У питанні «Положення про рейтинг обласних федерацій» виконком заслухав радника Президента ФБУ Олександра Гаврилова.

Вирішили прийняти Положення про рейтинг за основу і більш детально обговорити це питання на наступному засіданні Виконкому ФБУ.