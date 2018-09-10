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    У Києві відбулося засідання виконкому Федерації баскетболу України

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    Фото: ФБУ - У Києві відбулося засідання виконкому Федерації баскетболу України
    Фото: ФБУ

    Виконком затвердив тренерський склад збірних України U-15, U-16

    10 вересня у Києві відбулося засідання Виконкому Федерації баскетболу України.

    На ньому було розглянуто низку актуальних питань.

    Зокрема, щодо організації та проведення ХХVIII Чемпіонату України та Кубку України сезону 2018/2019рр. 

    Виконком затвердив тренерський склад збірних України U-15, U-16. Так, збірну U-15 у юнаків продовжить тренувати Дмитро Шаламов, у дівчат – Срджан Радулович.

    На прохання куратора юнацьких збірних Андрія Подковирова Ігор Харченко залишиться в.о. головного тренера збірної U-16 у чоловіків, його тандем з Андрієм Харчинським зможуть затвердити на грудневому Виконкомі ФБУ, спираючись на результати першого туру юнацької Євроліги.

    Збірну U-16 (дівчата) тренуватиме Ірина Нагорна.

    Члени виконкому заслухали доповідь куратора юнацьких збірних України Андрія Подковирова про виступи юнацьких збірних на чемпіонатах Європи.

    З шести команд (U-20, U-18, U-16 серед юнаків і дівчат) задовільним визнано виступ лише молодіжної чоловічої збірної України U-20 (головний тренер Вадим Пудзирей).

    На чемпіонаті Європи ця команда посіла 12-те місце і зберегла прописку у Дивізіоні А.

    Виконком затвердив список суддів і комісарів на матчі чемпіонату та Кубка України.

    У питанні «Положення про рейтинг обласних федерацій» виконком заслухав радника Президента ФБУ Олександра Гаврилова.

    Вирішили прийняти Положення про рейтинг за основу і більш детально обговорити це питання на наступному засіданні Виконкому ФБУ.

    баскетбол
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