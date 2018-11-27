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    У Києві відбувся перший аматорський Кубок України з ММА (відео)

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    У Києві відбувся перший аматорський Кубок України з ММА (відео)

    Підсумки першого подібного змагання

    У листопаді 2018 року у Києві відбувся перший аматорський Кубок України з ММА.

    Турнір організувала Українська федерація змішаних бойових мистецтв UF MMA, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

    У змаганнях взяли участь 345 спортсменів з 22 областей України у віці від 10 до 35 років.

    Кубок України з MMA проводився у командно-особистому заліку серед дітей, юнаків, кадетів, юніорів і дорослих.

    Офіційні результати Кубку України з ММА:

    1. Черкаська область – 11 золотих, 8 срібних, 2 бронзові нагороди
    2. Одеська – 7 - 1 - 0
    3. Київська – 6 - 9 - 7
    4. Дніпропетровська – 5 - 7 - 7
    5. Житомирська – 4 - 2 - 1
    6. Полтавська – 3 - 8 - 4
    7. Івано-Франківська – 3 - 1 - 3
    8. Донецька – 3 - 1 - 1
    9. Волинська – 3 - 0 - 2
    10. Чернівецька – 2 - 3 - 1

    Президент UF MMA Володимир Тесля зазначив: «Турнір продемонстрував, що ми на вірному шляху, а рівень українського ММА набирає обертів швидкими темпами»

    Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року у київському Палаці спорту пройде міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 13.
    Київ Кубок України MMA / UFC єдиноборства
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