У Києві відбувся перший аматорський Кубок України з ММА (відео)



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Підсумки першого подібного змагання

У листопаді 2018 року у Києві відбувся перший аматорський Кубок України з ММА.

Турнір організувала Українська федерація змішаних бойових мистецтв UF MMA, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

У змаганнях взяли участь 345 спортсменів з 22 областей України у віці від 10 до 35 років.

Кубок України з MMA проводився у командно-особистому заліку серед дітей, юнаків, кадетів, юніорів і дорослих.

Офіційні результати Кубку України з ММА:

1. Черкаська область – 11 золотих, 8 срібних, 2 бронзові нагороди

2. Одеська – 7 - 1 - 0

3. Київська – 6 - 9 - 7

4. Дніпропетровська – 5 - 7 - 7

5. Житомирська – 4 - 2 - 1

6. Полтавська – 3 - 8 - 4

7. Івано-Франківська – 3 - 1 - 3

8. Донецька – 3 - 1 - 1

9. Волинська – 3 - 0 - 2

10. Чернівецька – 2 - 3 - 1

Президент UF MMA Володимир Тесля зазначив: «Турнір продемонстрував, що ми на вірному шляху, а рівень українського ММА набирає обертів швидкими темпами»

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року у київському Палаці спорту пройде міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 13.