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    У Києві визначилися чемпіони України з алтимату

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    У Києві визначилися чемпіони України з алтимату

    Переможцями стали команди E-motion зі Львова та Dyki Krali з Києва

    Нещодавно у Києві відбувся чемпіонат України з алтимату Ukraine Open Ultimate Championship.

    І цього разу перемога у відкритому дивізіоні вперше завойована командою не з Києва: у національній першості перемогла команда E-motion зі Львова.

    У жіночому дивізіоні несподіванок менше, і киянки з команди Dyki Krali вкотре захистили свій титул, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Українська федерація літаючих дисків звернула увагу, що, незважаючи на підсумкове третє місце, офіційним клубом, що отримав право представляти Україну в результаті змагань, стали хлопці з Gigolo, оскільки з трійки лідерів вони єдині, хто виконав вимоги щодо обмежень на кількість пікапів у складі.

    Повні результати:

    Open Division
    1. E-motion (Львів)
    2. x3 (Білорусь, Мінськ)
    3. Gigolo (Київ)

    Women's Division
    1. Dyki Krali (Київ)
    2. Re:mix (Харків)
    3. Gamble (Київ)

    Алтимат – командний неконтактний вид спорту з літаючим диском. Гра ведеться двома командами у прямокутному полі із зонами на кінцях. Ціль – пасами провести диск через ігрове поле до зони суперника, де його мусить зловити один з гравців команди.

    Київ спорт чемпіонат України
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