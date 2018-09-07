У Києві визначилися чемпіони України з петанку



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Фото взяте з Facebook

Змагалися як у командному турнірі, так і в особистих

На початку вересня у Києві пройшов ІV клубний чемпіонат України 2018 року з петанку.

Заявку на участь подали чотири найсильніших клуби країни, інформує Федерація петанку України.

Змагалися київський петанк-клуб, ужгородський петанк-клуб, петанк-клуб «Tabby» (Харків) і петанк-клуб «Fair Play» (Харків).

Грали за міжнародними правилами проведення EuroCUP, адже переможець представлятиме країну саме на цьому престижному змаганні наступного, 2019-го, року.

За системі «кожен з кожним» клуби зіграли між собою. Спочатку шість тет-а-тетів, далі два триплети, а потім три дуплети. За кожну перемогу нараховувалась відповідна кількість балів.

У підсумку абсолютним переможцем ІV клубного чемпіонату України став петанк-клуб «Tabby» (Харків).

Окрім того, відбувся і чемпіонат України з тиру, у якому змагалися дев’ять жінок і 20 чоловіків.

Чемпіонкою України з тиру 2018 року серед жінок стала Олександра Шевченко (ужгородський петанк-клуб). Вона встановила новий рекорд України – 32 бали. Срібло здобула Тетяна Лємєшевська (харківський петанк-клуб «Fair Play»).

А чемпіоном України серед чоловіків став Павло Грибачов (харківський петанк-клуб «Fair Play»). Він встановив рекорд у 31 бал. Друге місце посів Дмитро Мєзєв (харківський петанк-клуб «Tabby»).

Петанк – один з різновидів боулзу, метою якого є, стоячи всередині кола (обома ногами торкаючись землі), кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі.