У Києві визначилися переможці останнього турніру з пляжного гандболу сезону
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Перемогли команди БВУФК-1 Бровари та «Волинь» Луцьк
Останнім турніром цього сезону з пляжного гандболу став Кубок президента, який відбувся цими вихідними у столичному Гідропарку.
Участь у турнірі взяли шість чоловічих і шість жіночих команд, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Переможцями чоловічого заліку стали спортсмени з команди «Волинь» (Луцьк).
А у жіночому заліку перемогу здобули дівчата з команди БВУФК-1 (Бровари).
У підсумку турнірна таблиця виглядає наступним чином:
Жінки:
1. БВУФК-1 Бровари
2. БВУФК-2 Бровари
3. «Спартак» Київ
4. ТНУ Київ
5. КСЛІ-1 Київ
6. КСЛІ-2 Київ
Чоловіки:
1. «Волинь» Луцьк
2. «Харлазар» Харківська область
3. «Легіон» Київ
4. БВУФК Бровари
5. КНУ ім.Т.Г.Шевченка Київ
6. КСЛІ Київ