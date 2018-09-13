  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві визначилися переможці останнього турніру з пляжного гандболу сезону

    • Розсилка
    У Києві визначилися переможці останнього турніру з пляжного гандболу сезону

    Перемогли команди БВУФК-1 Бровари та «Волинь» Луцьк

    Останнім турніром цього сезону з пляжного гандболу став Кубок президента, який відбувся цими вихідними у столичному Гідропарку.

    Участь у турнірі взяли шість чоловічих і шість жіночих команд, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Переможцями чоловічого заліку стали спортсмени з команди «Волинь» (Луцьк).

    А у жіночому заліку перемогу здобули дівчата з команди БВУФК-1 (Бровари).

    У підсумку турнірна таблиця виглядає наступним чином:

    Жінки:
    1. БВУФК-1 Бровари
    2. БВУФК-2 Бровари
    3. «Спартак» Київ
    4. ТНУ Київ
    5. КСЛІ-1 Київ
    6. КСЛІ-2 Київ

    Чоловіки:
    1. «Волинь» Луцьк
    2. «Харлазар» Харківська область
    3. «Легіон» Київ
    4. БВУФК Бровари
    5. КНУ ім.Т.Г.Шевченка Київ
    6. КСЛІ Київ

    Київ гандбол пляжні види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ