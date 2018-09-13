У Києві визначилися переможці останнього турніру з пляжного гандболу сезону



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Перемогли команди БВУФК-1 Бровари та «Волинь» Луцьк

Останнім турніром цього сезону з пляжного гандболу став Кубок президента, який відбувся цими вихідними у столичному Гідропарку.

Участь у турнірі взяли шість чоловічих і шість жіночих команд, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Переможцями чоловічого заліку стали спортсмени з команди «Волинь» (Луцьк).

А у жіночому заліку перемогу здобули дівчата з команди БВУФК-1 (Бровари).

У підсумку турнірна таблиця виглядає наступним чином:

Жінки:

1. БВУФК-1 Бровари

2. БВУФК-2 Бровари

3. «Спартак» Київ

4. ТНУ Київ

5. КСЛІ-1 Київ

6. КСЛІ-2 Київ

Чоловіки:

1. «Волинь» Луцьк

2. «Харлазар» Харківська область

3. «Легіон» Київ

4. БВУФК Бровари

5. КНУ ім.Т.Г.Шевченка Київ

6. КСЛІ Київ