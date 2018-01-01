У Києві вшанували пам'ять Валерія Лобановського (фото)

Сьогодні 79-річниця від дня народження Валерія Лобановського

У суботу, 6 січня, динамівці вшанували пам'ять легендарного тренера команди Валерія Лобановського, повідомив офіційний сайт «Динамо» (Київ). Ось уже шістнадцять років динамівська сім'я 6 січня збирається разом, щоб в День народження великого футболіста і тренера, Героя України Валерія Лобановського вшанувати його пам'ять. У 2018-му



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Валерій Лобановський

Сьогодні 79-річниця від дня народження Валерія Лобановського

У суботу, 6 січня, динамівці вшанували пам'ять легендарного тренера команди Валерія Лобановського, повідомив офіційний сайт «Динамо» (Київ).

Ось уже шістнадцять років динамівська сім'я 6 січня збирається разом, щоб в День народження великого футболіста і тренера, Героя України Валерія Лобановського вшанувати його пам'ять. У 2018-му йому виповнилося б 79 років…

Він пішов від нас в далекому вже травні 2002-го, але теплими словами згадують Валерія Васильовича до сих пір - однодумці, вихованці, колеги, прості вболівальники. Чи не по-зимовому теплим січневим ранком на Байковому кладовищі, а потім біля пам'ятника тренеру на стадіоні «Динамо», який носить ім'я Валерія Васильовича, було людно.

До ніг Лобановського поклали квіти його рідні та близькі, однокласники, динамівці різних поколінь, співробітники Федерації футболу України та Федерації футболу міста Києва, ветерани клубу, вихованці ДЮФШ «Динамо», співробітники ФК «Динамо» (Київ), журналісти і вболівальники.