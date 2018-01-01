  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    У Києві вшанують пам'ять Валерія Лобановського

    6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера
    У Києві вшанують пам'ять легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського. 6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера. В цей день на Байковому кладовищі об 11:00 вшанують пам'ять Валерія Лобановського, інформує офіційний сайт «Динамо». О 12:00 мітинг пам’яті продовжиться біля входу на стадіон
    • Сьогодні, 21:32
    • Розсилка
    Валерій Лобановський
    Валерій Лобановський

    6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера

    У Києві вшанують пам'ять легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського.

    6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера.

    В цей день на Байковому кладовищі об 11:00 вшанують пам'ять Валерія Лобановського, інформує офіційний сайт «Динамо».

    О 12:00 мітинг пам’яті продовжиться біля входу на стадіон «Динамо», біля пам’ятника Валерію Васильовичу.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ