У Києві вшанують пам'ять Валерія Лобановського
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Валерій Лобановський
6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера
У Києві вшанують пам'ять легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського.
6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера.
В цей день на Байковому кладовищі об 11:00 вшанують пам'ять Валерія Лобановського, інформує офіційний сайт «Динамо».
О 12:00 мітинг пам’яті продовжиться біля входу на стадіон «Динамо», біля пам’ятника Валерію Васильовичу.
Джерело: Футбол 24