У Києві вшанують пам'ять Валерія Лобановського

6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера

У Києві вшанують пам'ять легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського. 6 січня виповниться 79 років з дня народження відомого тренера. В цей день на Байковому кладовищі об 11:00 вшанують пам'ять Валерія Лобановського, інформує офіційний сайт «Динамо». О 12:00 мітинг пам’яті продовжиться біля входу на стадіон