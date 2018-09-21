У Колумбії встановили монумент Фалькао. Він зовсім не схожий на Радамеля (фото)



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Радамель Фалькао

Шестиметрова скульптура виконана в білому кольорі

У рідному місті нападника «Монако» і збірної Колумбії Радамеля Фалькао Санта-Марті звели монумент в його честь.

Шестиметрова скульптура виконана в білому кольорі, зображений Фалькао вказує пальцями в небо - це його улюблений жест при святкуванні голів.

Однак зовні монумент, вартість якого склала 10 мільйонів песо (3 325 доларів), зовсім не схожий на 32-річного футболіста.

La estatua a Falcao desata la polémica: ¿es peor que el busto de CR7? Lo cuenta @ECdeportes https://t.co/A5UVns28j3 — El Confidencial (@elconfidencial) 21 сентября 2018 г.

У минулому році схожа історія сталася в Португалії, коли в аеропорту Мадейри встановили бюст форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду.

Тоді через малу схожість з гравцем робота зазнала критики.

Архітектор Емануель Сантос через рік зробив більше вдалий варіант скульптури.

Джерело: Tribuna.com