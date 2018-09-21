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    У Колумбії встановили монумент Фалькао. Він зовсім не схожий на Радамеля (фото)

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    Радамель Фалькао - У Колумбії встановили монумент Фалькао. Він зовсім не схожий на Радамеля (фото)
    Радамель Фалькао

    Шестиметрова скульптура виконана в білому кольорі

    У рідному місті нападника «Монако» і збірної Колумбії Радамеля Фалькао Санта-Марті звели монумент в його честь.

    Шестиметрова скульптура виконана в білому кольорі, зображений Фалькао вказує пальцями в небо - це його улюблений жест при святкуванні голів.

    Однак зовні монумент, вартість якого склала 10 мільйонів песо (3 325 доларів), зовсім не схожий на 32-річного футболіста.

    У минулому році схожа історія сталася в Португалії, коли в аеропорту Мадейри встановили бюст форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду.

    Тоді через малу схожість з гравцем робота зазнала критики.

    Архітектор Емануель Сантос через рік зробив більше вдалий варіант скульптури.

    Джерело: Tribuna.com

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