У команді Усика планують чемпіонський бій у надважкій вазі



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Таку можливість українець отримає в разі перемоги над Візерспуном

Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн прокоментував його майбутній дебют у надважкій вазі. Хірн стверджує, що українець зовсім скоро може битися за титул у новій для себе ваговій категорії.

«Усик битиметься за чемпіонський титул в надважкій вазі в наступному бою, якщо переможе Візерспуна. Він хоче стрибнути з корабля на бал. Він думає, що може всіх перемогти. Не знаю, наскільки легко він долав суперників у важкій вазі. Можливо додаткові кілограми додадуть йому ще більше сил. Він не буде найбільшим надважковаговиком, але свої недоліки компенсує майстерністю», - передає слова Хірна Sky Sports.

Нагадаємо, Олександр Усик дебютує в надважкій ваговій категорії 12 жовтня в Чикаго проти 38-річного американця Чазза Візерспуна. Той в останній момент замінив Тайрона Спонґа, який попався на вживанні заборонених речовин.