«Гірник» почав процедуру атестації для одержання профі-статусу

Футбольний клуб «Гірник» Кривий Ріг повідомляє про те, що клуб планує повернення у професійний футбол вже у цьому році. «Гірник» має намір взяти участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги-2018/19, йдеться у повідомленні прес-служби клубу. «Наш клуб почав процедуру атестації для отримання професійного



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ФК «Гірник»

«Гірник» почав процедуру атестації для одержання профі-статусу

Футбольний клуб «Гірник» Кривий Ріг повідомляє про те, що клуб планує повернення у професійний футбол вже у цьому році.

«Гірник» має намір взяти участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги-2018/19, йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

«Наш клуб почав процедуру атестації для отримання професійного статусу. «Гірнику» необхідно виконати ряд умов, до реалізації яких ми вже приступили», - йдеться у зверненні.

«Зазначимо, що остаточне рішення з видачі атестату на участь у Другій лізі-2018/19 буде прийнято у червні на підсумковому засіданні атестаційного комітету ФФУ», - додається у заяві клубу.