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    У Кривому Розі у новому сезоні може з'явитися футбольний клуб

    «Гірник» почав процедуру атестації для одержання профі-статусу
    Футбольний клуб «Гірник» Кривий Ріг повідомляє про те, що клуб планує повернення у професійний футбол вже у цьому році. «Гірник» має намір взяти участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги-2018/19, йдеться у повідомленні прес-служби клубу. «Наш клуб почав процедуру атестації для отримання професійного
    • Сьогодні, 09:04
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    ФК &laquo;Гірник&raquo;
    ФК «Гірник»

    «Гірник» почав процедуру атестації для одержання профі-статусу

    Футбольний клуб «Гірник» Кривий Ріг повідомляє про те, що клуб планує повернення у професійний футбол вже у цьому році.

    «Гірник» має намір взяти участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги-2018/19, йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

    «Наш клуб почав процедуру атестації для отримання професійного статусу. «Гірнику» необхідно виконати ряд умов, до реалізації яких ми вже приступили», - йдеться у зверненні.

    «Зазначимо, що остаточне рішення з видачі атестату на участь у Другій лізі-2018/19 буде прийнято у червні на підсумковому засіданні атестаційного комітету ФФУ», - додається у заяві клубу.

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