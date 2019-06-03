У Лізі націй вперше в історії турнірів УЄФА для збірних буде використана система VAR



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У квітні УЄФА провів інструктаж для тренерів збірних, які потрапили у фінальну стадію Ліги націй, щоб ознайомити їх з принципами VAR

У Лізі націй вперше в історії турнірів УЄФА для збірних буде використана система VAR. Вона буде застосовуватися в першому фінальному турнірі за участю Англії, Португалії, Швейцарії та Нідерландів, який стартує 5 червня.

У квітні УЄФА провів інструктаж для тренерів збірних, які потрапили у фінальну стадію Ліги націй, щоб ознайомити їх з принципами VAR. Старший офіцер УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті детально розповів, як працює система.

«VAR - хороший спосіб зробити футбол більш чесним, більшість помилок буде виправлено. Це, звичайно, добре. Але ми повинні розуміти, що дискусії не припиняться. Адже дії часто можна інтерпретувати по-різному. Я за те, щоб система VAR займалася великими, очевидними труднощами, а не нескінченно шукала потенційні помилки», - цитує головного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана прес-служба УЄФА

Джерело: Чемпионат.com