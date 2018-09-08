У Львові помер колишній тренер «Динамо» та збірної України



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Юрій Гайдаєнко. Фото з Facebook

Не стало Юрія Гайдаєнка, який майже все своє життя присвятив українському водному поло

У четвер, 6 вересня, на 69-му році життя помер відомий український спортсмен, заслужений тренер України з водного поло Гайдаєнко Юрій Михайлович.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Львівської регіональної організації спортивного товариства «Динамо».

Гайдаєнко в останні роки сильно хворів, проте до останніх днів тренував свою ватерпольну команду «Динамо».

Юрій Михайлович народився 29 листопада 1949 року у Львові. Його батько був музикантом у військовому оркестрі, брат став викладачем музики, а сестра – піаністкою.

Спортом Гайдаєнко захопився ще у школі, у шостому класі він почав займатися плаванням, а у 17 років вже став гравцем львівського «Динамо», у складі якого зіграв 12 сезонів. У 1975 році його команда завоювала четверте місце на чемпіонаті СРСР.

У 1978 році Гайдаєнко закінчив кар'єру гравця та почав працювати тренером. Під його керівництвом команда з водного поло стала бронзовими призерами у 1989 та 1991 роках, а у 1995-му команда вперше стала чемпіоном у незалежній Україні.

Протягом трьох років Юрій Михайлович тренував національну збірну України з водного поло, яка у 1996 році отримала право бути у списку 12-ти учасників ватерпольної турніру Олімпійських ігор в Атланті.

У 1989 році Гайдаєнко було присвоєно звання Заслуженого тренера України. Майже все своє життя він присвятив спорту.

Джерело: РБК-Україна