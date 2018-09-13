У Львові відбудеться півфінал чемпіонату України з американського футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда «Львівські леви»

«Львівські леви» прийматимуть суперників, але дата наразі невідома

Наступного місяця у Львові відбудеться півфінал чемпіонату України з американського футболу.

Цю подію анонсували гравці команди Lviv Lions («Львівські леви») під час зустрічі з міським головою.

Наразі спортсмени не повідомили про дату проведення матчу.

«Поки що ми узгоджуємо дату та місце проведення матчу. Дуже би хотіли зіграти на стадіоні «Юність», але ще не знаємо точного розкладу. Команда зайняла першу сходинку у нашому дивізіоні. Суперник ще має визначитися», - повідомив гравець команди «Львівські леви» Дмитро Малєєв.

Під час зустрічі у Ратуші гравці команди та міський голова обговорили проблему відсутності стадіону для тренувань із цього виду спорту.

Очільник Львова запевнив, що необхідну підтримку команді з боку міста нададуть, зокрема – у фінансовому плані.

Клуб «Львівські Леви» проводить домашні матчі на стадіонах «Юність» і «СКА». Однак, за словами гравців команди, це незручно, оскільки на цих локаціях відбувається багато інших неспортивних заходів.

Джерело: zaxid.net