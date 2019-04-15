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    У Львові військовослужбовець встановив рекорд у напівмарафоні

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    Зореслав Каїнський пробіг 21 км у 9-кілограмовому бронежилеті - У Львові військовослужбовець встановив рекорд у напівмарафоні
    Зореслав Каїнський пробіг 21 км у 9-кілограмовому бронежилеті
    Фейсбук

    Боєць батальйону «Львів» пробіг 21 км у 9-кілограмовому бронежилеті

    У Львові під час "Run the World. Львівський напівмарафон" боєць батальйону "Львів" Зореслав Каїнський встановив рекорд та пробіг 21 км у 9-кілограмовому бронежилеті менш ніж за дві години.

    Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила журналіст зі Львова Маріанна Попович.

    "Бронежилет важить понад 9 кг. І не раз охороняв життя бійця на Сході України. Рекорд зафіксовано представником Національного реєстру рекордів України та внесено до Книги рекордів України. Аби пробігти 21 км в бронежилеті, Зореслав тренувався три місяці. Водноч боєць має за плечима досвід здолання двох напівмарафонів та одного повного марафону.
    Поруч з ним бігла його кохана дружина Наталя. Рекорд Зореслав присвятив світлій пам'яті своєї мами", - повідомила журналіст.

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    У Львові військовослужбовець встановив рекорд у напівмарафоні
    У Львові військовослужбовець встановив рекорд у напівмарафоні
    У Львові військовослужбовець встановив рекорд у напівмарафоні
    У Львові військовослужбовець встановив рекорд у напівмарафоні
    Фейсбук

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    Джерело: galinfo.com.ua

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