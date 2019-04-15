У Львові військовослужбовець встановив рекорд у напівмарафоні



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Зореслав Каїнський пробіг 21 км у 9-кілограмовому бронежилеті Фейсбук

Боєць батальйону «Львів» пробіг 21 км у 9-кілограмовому бронежилеті

У Львові під час "Run the World. Львівський напівмарафон" боєць батальйону "Львів" Зореслав Каїнський встановив рекорд та пробіг 21 км у 9-кілограмовому бронежилеті менш ніж за дві години.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила журналіст зі Львова Маріанна Попович.

"Бронежилет важить понад 9 кг. І не раз охороняв життя бійця на Сході України. Рекорд зафіксовано представником Національного реєстру рекордів України та внесено до Книги рекордів України. Аби пробігти 21 км в бронежилеті, Зореслав тренувався три місяці. Водноч боєць має за плечима досвід здолання двох напівмарафонів та одного повного марафону.

Поруч з ним бігла його кохана дружина Наталя. Рекорд Зореслав присвятив світлій пам'яті своєї мами", - повідомила журналіст.

Джерело: galinfo.com.ua