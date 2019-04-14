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    Гопак-челлендж: гімнаст Пахнюк приніс Україні єдину медаль на Євро й приняв естафету від Беленюка (відео)

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    27-річний Петро Пахнюк став призером чемпіонату Європи вперше в кар'єрі - Гопак-челлендж: гімнаст Пахнюк приніс Україні єдину медаль на Євро й приняв естафету від Беленюка (відео)
    27-річний Петро Пахнюк став призером чемпіонату Європи вперше в кар'єрі
    XSport

    Петра надихали перемоги Василя Ломаченка і українських борців

    Збірна України завершила чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики в польському Щецині з одним сріблом, здобутим киянином Петром Пахнюком у вправах на паралельних брусах.

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    До цього українець двічі ставав шостим у фіналі першостей континенту в 2015 і 2018 роках, але в Польщі зумів піднятися на п'єдестал. Пахнюк отримав оцінку 15,333 (6,2 складність і 9,133 виконання) і здобув срібло, поступившись росіянину Нікіті Нагорному 0,133 бала.

    «20 років я займаюсь спортивною гімнастикою, це мій сьомий чемпіонат Європи, втретє я в фіналі на брусах і це перша моя медаль, - написав Пахнюк у себе в Instagram. - Дуже вдячний за підтримку. Хочеться завжди золота, та срібло для мене також перемога. Забракло однієї десятої. Напередодні я дивився чемпіонат Європи з боротьби, в Бухаресті, де наші дівчата та хлопці на протязі декількох днів завойовували медалі. Василь Ломаченко, який здобув велику перемогу та підняв наш стяг. Та Жан Беленюк, який після перемоги виконав надихаючий український гопак. Я також мріяв це зробити. Нехай за друге місце, але для мене це перемога...»

    Натомість Олег Верняєв, який ще не встиг повноцінно відновитися після операцій, став у вправах на брусах восьмим, а у вправах на коні - сьомим (13,200).

    Також у фіналі на окремих снарядах виступав Ігор Радівілов, але він впав на другому опорному стрибку і не зумів здобути медалі (14,233 середня). 13 квітня Радівілов виступав на кільцях, але допустив помилку і став восьмим (13,933), а Анастасія Бачинська фінішувала сьомою на колоді (11,633).

    Раніше Бачинська посіла п'яте місце в багатоборстві, а Пахнюк - шосте.

     Читайте також: Верняєв виграв срібло у вправах на брусах на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
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    чемпіонат Європи Олег Верняєв Ігор Радівілов спортивна гімнастика Василь Ломаченко Збірна України Жан Беленюк Анастасія Бачинська
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