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    У «МанСіті» відреагували на плітки про перехід Гвардіоли в «Ювентус»

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    Хосеп Гвардіола - У «МанСіті» відреагували на плітки про перехід Гвардіоли в «Ювентус»
    Хосеп Гвардіола
    Sportbox

    У англійському клубі офіційно прокоментували новину про майбутній перехід тренера команди Хосепа Гвардіоли в «Ювентус»

    У «Манчестер Сіті» спростували плітки про можливий перехід тренера команди Хосепа Гвардіоли в італійський «Ювентус». З відповідною заявою виступив член ради директорів клубу Альберто Галассі.

    «Як член ради директорів, я був дуже здивований, коли прочитав про це. Він наш тренер і хоче ним залишатися. Перше, що в таких випадках робить солідний клуб – зв’язується з іншим. Неприпустимо, щоб «Манчестер Сіті» не знав про можливу презентацію за лічені дні до неї. Цього питання не існує», - цитує Галассі Sky Sport Italia. 

    Раніше повідомлялося, що Гвардіола та «Ювентус» підпишуть 4 червня угоду, а офіційно про неї оголосять 14 червня.

     Читайте також: Гвардіола залишить тренерську посаду в «Манчестер Сіті» Зінченка
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