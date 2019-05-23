Гвардіола залишить тренерську посаду в «Манчестер Сіті» Зінченка



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Хосеп Гвардіола Hindustan Times

Найближчим часом іспанський фахівець Хосеп Гвардіона має очолити «Ювентус»

Іспанський футбольний тренер Хосеп Гвардіола найближчим часом залишить англійський «Манчестер Сіті», аби очолити італійський «Ювентус». Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Agenzia Giornalistica Italia.

Джерела повідомляють, що сторони підпишуть угоду 4 червня, а офіційно оголосять про це 14 червня. Контракт «Ювентуса» з Гвардіолою буде розраховано на чотири сезони, а річна зарплатня становитиме 24 млн євро на рік.

Раніше тренерську посаду в «Ювентусі» залишив італієць Массиміліано Аллегрі, який працював у клубі п’ять років.

Гвардіола очолив «Манчестер Сіті» влітку 2016 року. За три роки виборов шість трофеїв. Нагадаємо, у складі «Манчестер Сіті» виступає українець Олександр Зінченко, який поточного сезону став чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії та Кубка Ліги.