Гвардіола залишить тренерську посаду в «Манчестер Сіті» Зінченка
-
Розсилка
Найближчим часом іспанський фахівець Хосеп Гвардіона має очолити «Ювентус»
Іспанський футбольний тренер Хосеп Гвардіола найближчим часом залишить англійський «Манчестер Сіті», аби очолити італійський «Ювентус». Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Agenzia Giornalistica Italia.
Джерела повідомляють, що сторони підпишуть угоду 4 червня, а офіційно оголосять про це 14 червня. Контракт «Ювентуса» з Гвардіолою буде розраховано на чотири сезони, а річна зарплатня становитиме 24 млн євро на рік.
Раніше тренерську посаду в «Ювентусі» залишив італієць Массиміліано Аллегрі, який працював у клубі п’ять років.
Гвардіола очолив «Манчестер Сіті» влітку 2016 року. За три роки виборов шість трофеїв. Нагадаємо, у складі «Манчестер Сіті» виступає українець Олександр Зінченко, який поточного сезону став чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії та Кубка Ліги.