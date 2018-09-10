У Маріуполі визначилися переможці чемпіонату України з боксу серед молоді. Усі призери



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Чемпіонами, зокрема, стали Артур Пригода, Роберт Мартон, Віталій Покуляк

У Маріуполі відбулися фінальні поєдинки меморіалу Макара Мазая, який проходив цього року у межах чемпіонату України з боксу до 22-х років.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Перше місце у загальному медальному заліку посіли боксери Донецької області, в активі яких три золотих та одна бронзова нагороди.

Друге та третє місця за командами Полтавської області та міста Києва відповідно.

Вашій увазі підсумкові результати змагань:

Вагова категорія 46-49 кг

1. Овсянніков Євген

2. Єфімович Андрій

3. Макаров Олексій, Панченко Євген

Вагова категорія до 52 кг

1. Белостоцький Ростислав

2. Трофименко Едуард

3. Сидоренко Владислав, Огородник Андрій

Вагова категорія до 56 кг

1. Дзязько Михайло

2. Чулячеєв Олег

3. Мірашов Тамерлан, Аде Єгор

Вагова категорія до 60 кг

1. Щерба Ярослав

2. Захарченко Євген

3. Железняк Олександр, Боришполець Максим

Вагова категорія до 64 кг

1. Харциз Ярослав

2. Петросян Зоравор

3. Махмудов Ельман, Боришполець Андрій

Вагова категорія до 69 кг

1. Пригода Артур

2. Агєєв Андрій

3. Куля Дмитро, Жураковський Сергій

Вагова категорія до 75 кг

1. Рибалко Дмитро

2. Терегеря Андрій

3. Акілов Пилип, Якимчук Микита

Вагова категорія до 81 кг

1. Погребняк Олександр

2. Грекул Степан

3. Карцан Аркадій, Павловський Євген

Вагова категорія до 91 кг

1. Мартон Роберт

2. Галаган Дмитро

3. Ловчинський Дмитро, Полюхович Володимир

Вагова категорія +91 кг

1. Покуляк Віталій

2. Гаврилюк В’ячеслав

3. Юренко Іван, Нестеренко Микита