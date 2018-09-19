У матчі проти лондонського «Арсеналу» наставник «Ворскли» розраховує на 24 гравців



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Фото ФК «Ворскла»

18 з них потраплять у заявку на поєдинок

«Ворскла» відбула на перший матч групового етапу Ліги Європи з визнаним грандом європейського футболу – «Арсеналом».

Вранці у середу, 19 вересня, літак взяв курс із міжнародного аеропорту «Полтава» на столицю Великобританії.

У повітрі подолати доведеться понад 2700 кілометрів, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

Напередодні гри, ввечері, відбудуться передматчеві зустрічі з мас-медіа тренерів обох команд – Унаї Емері та Василя Сачка, а також відкрита тренувальна сесія для ЗМІ.

До Лондона коуч «біло-зелених» взяв із собою таких виконавців:

воротарі: Шуст, Ткаченко, Різник;

захисники: Сапай, Артур, Гіоргадзе, Даллку, Мартиненко, Пердута;

півзахисники: Чеснаков, Габелок, Кадимян, Кобахідзе, Кравченко, Мисик, Одарюк, Ребенок, Саків, Скляр, Шарпар;

нападники: Сергійчук, Коломоєць, Кулач, Карека.

Зазначимо, що матч «Арсенал» - «Ворскла» відбудеться у четвер, 20 вересня, о 22:00.