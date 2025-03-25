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Захисник збірної України вибув до кінця сезону через травму

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Захисник збірної України вибув до кінця сезону через травму
Максим пропустить сім-вісім тижнів

Таловєров зазнав травми коліна в матчі 38-го туру англійського Чемпіоншипу

Захисник англійського «Плімута» та збірної України з футболу Максим Таловєров достроково закінчив сезон через травму коліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного тренера англійського клубу Мирона Мусліча.

Таловєров зазнав травми коліна в матчі 38-го туру англійського Чемпіоншипу проти «Дербі».

Пізніше Таловєров вирушив на матчі збірної України в плей–оф Ліги націй проти збірної Бельгії. Однак, після огляду медичним штабом національної команди Максим був змушений повернутися до Англії.

«Я думаю, він пропустить сім-вісім тижнів. Для нас це величезна втрата. Він теж дуже розчарований, тому що для нього сезон закінчився. Він більше не може допомагати команді. Він чудовий хлопець, справжній боєць. Але є обставини, які вище за нас», – заявив Мусліч.

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Як повідомлялося, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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