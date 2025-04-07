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УАФ відреагувала на вшанування УЄФА російського окупанта Бугаєва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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УАФ відреагувала на вшанування УЄФА російського окупанта Бугаєва
Члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва

УАФ: Бугаєв свідомо прийняв рішення йти на українську землю та вбивати безвинних українських людей

Українська асоціація футболу направила офіційного листа до УЄФА щодо інциденту, який стався під час проведення 49-го Конгресу УЄФА в Белграді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням УАФ.

«Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти України звертаємося до Вас у зв’язку з нещодавнім інцидентом, що стався під час 49-го чергового Конгресу УЄФА в Белграді, а саме – із персональним складом списку померлих членів європейської футбольної родини, які згадуються в традиційному щорічному поминальному відеоролику. Звертаємо Вашу увагу, що російський ексфутболіст Олексій Бугаєв, згаданий у наданому РФС списку для вшанування пам’яті, був добровольцем російської армії під час повномасштабної військової агресії Росії проти України. Він свідомо та з власної волі прийняв рішення йти на українську землю та вбивати безвинних українських людей і загинув минулого року саме через ці обставини», – йдеться у зверненні УАФ.

Зазначається, що схожа ситуація стосується ще одного ексфутболіста – Заура Казієва. Крім того, Казієв виступав за незаконно створений окупантами в тимчасово окупованому Криму клуб – «тск-таврія».

«Війна в Україні триває з 2022 року й досі. Агресор, залишаючись безкарним, щодня забирає життя українців – футболістів, тренерів, арбітрів, а також десятків тисяч мирних громадян – дітей, жінок, людей похилого віку – в їхніх домівках, лікарнях, дитсадках, на вулицях; руйнує спортивну інфраструктуру та знищує цілі міста. І все це чинять російські солдати – такі, як Бугаєв і Казієв. Українське футбольне співтовариство наголошує, що для європейської футбольної родини є неприпустимим і недоречним виявляти пошану таким особам, ставлячи їх в один ряд зі справді видатними футбольними діячами. Ми наполегливо просимо Вашого розгляду цього питання. Такі речі не повинні мати місце», – йдеться в листі.

Нагадаємо, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбувається у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році. 

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у с

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу

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