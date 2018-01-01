У Міжнародній федерації хокею намагаються відродити чемпіонат Європи

Наразі все перебуває на стадії розробки, тому невідомо, чи отримає збірна України місце у цьому турнірі

Міжнародна федерація хокею (IIHF) і ряд національних асоціацій розглядають проект проведення чемпіонату Європи, який би проходив протягом двох років. Про це розповів член ради IIHF Сергій Гончаров. У нинішньому сезоні на етапах Євротуру, крім традиційних учасників в особі збірних Росії, Фінляндії, Швеції та Чехії, виступали команди Канади,



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Наразі все перебуває на стадії розробки, тому невідомо, чи отримає збірна України місце у цьому турнірі

Міжнародна федерація хокею (IIHF) і ряд національних асоціацій розглядають проект проведення чемпіонату Європи, який би проходив протягом двох років.

Про це розповів член ради IIHF Сергій Гончаров.

У нинішньому сезоні на етапах Євротуру, крім традиційних учасників в особі збірних Росії, Фінляндії, Швеції та Чехії, виступали команди Канади, Швейцарії та Південної Кореї, які таким чином готуються до Олімпійських ігор 2018 року.

На Міжнародному хокейному форумі, що проходив 14-15 грудня, названо розширення Євротуру першим практичним кроком до можливого створення у майбутньому чемпіонату Європи.

«Ця ідея обговорюється вже багато років. Основне питання, як додати значущості матчів, які проводяться у міжнародні перерви. Один з проектів – залучити якомога більше федерацій у змагання за типом чемпіонату Європи по ходу всього сезону. Є проекти з урахуванням нинішніх перерв, який б розігрувався протягом двох років», - сказав Гончаров.

Ще однією пропозицією, за словами члена ради IIHF, є організація фінального турніру серед європейських команд після проведення попередніх етапів.

«Ми шукаємо спосіб, як об'єднати їх в одну таблицю, і коли це все скінчиться, проводити фінальний турнір, куди команди відбиралися б за спортивним принципом. Турнір міг би бути в останню перерву у квітні перед чемпіонатом світу», - підкреслив він.

Одним з головних завдань в організації змагання є досягнення домовленості з клубами, вважає Гончаров.

Чемпіонати Європи проводилися як окремі змагання з 1910 по 1932 роки. Пізніше медалі турніру вручалися кращим європейським учасникам чемпіонатів світу з 1930 по 1991 роки. До 1968 року європейський турнір прирівнювався до олімпійського турніру. Найбільшу кількість золотих нагород європейської першості має збірна СРСР. Після 1991 року неофіційний титул найсильнішої команди континенту розігрувався на етапах Євротуру у Фінляндії, Росії, Чехії та Швеції.

Джерело: ТАСС