У Москві застрелили чемпіона світу з тайського боксу



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Ашот Болян Фейсбук

Нападники обстріляли автомобіль спортсмена

У Москві вбили чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна. Нападники розстріляли автомобіль спортсмена. Болян помер на місці нападу, інформує sports.ru.

Тіло 40-річного Боляна виявили біля будинку поруч з його позашляховиком.

Болян був очільником Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій та Департаменту спорту Всесвітнього вірменського конгресу.

Болян чотири рази перемагав на чемпіонаті світу з тайського боксу за різними версіями. Він також встановив унікальний рекорд з нанесення ударів – 11 за секунду.