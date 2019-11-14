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    У Москві застрелили чемпіона світу з тайського боксу

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    Ашот Болян - У Москві застрелили чемпіона світу з тайського боксу
    Ашот Болян
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    Нападники обстріляли автомобіль спортсмена

    У Москві вбили чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна. Нападники розстріляли автомобіль спортсмена. Болян помер на місці нападу, інформує sports.ru.

    Тіло 40-річного Боляна виявили біля будинку поруч з його позашляховиком.

    Болян був очільником Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій та Департаменту спорту Всесвітнього вірменського конгресу.

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    Болян чотири рази перемагав на чемпіонаті світу з тайського боксу за різними версіями. Він також встановив унікальний рекорд з нанесення ударів – 11 за секунду.

    бокс
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