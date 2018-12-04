У Національній хокейній лізі з'явиться новий клуб



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Фото взяте з сайту sport-express.ru

Розширення НХЛ відбудеться перед сезоном 2021/22

Починаючи з сезону-2021/22 в НХЛ буде 32 команди. Новий клуб базуватиметься у Сіетлі.

Рада директорів ліги одноголосно проголосувала за розширення ліги за рахунок клубу з Сіетла. Як повідомив комісіонер НХЛ Гері Беттман, за місце у лізі новачок заплатить 650 мільйонів доларів.

В результаті розширення ліги відбудуться деякі зміни у складах дивізіонів. Арізона змінить Тихоокеанський дивізіон на Центральний, а новачки з Сіетла займуть місце «койотів» у Тихоокеанському дивізіоні.

Джерело: iSport.ua