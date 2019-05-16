У нападника «ПСЖ» Кавані викрали автомобіль вартістю близько 200 тисяч євро



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Едісон Кавані

За останній рік злочинці також обікрали будинки гравців «ПСЖ» Еріка Шупо-Мотінга і Тьяго Сілви

Уругвайський нападник «ПСЖ» Едінсон Кавані став жертвою автокрадіїв. Про це повідомляє L'Equipe.

За даними джерела, у форварда викрали автомобіль Range Rover Autobiography, вартість якого складає близько €200 тис. Поліція змогла оперативно знайти машину. Викрадач був заарештований.

Нагадаємо, що за останній рік злочинці обікрали будинки гравців «ПСЖ» Еріка Шупо-Мотінга і Тьяго Сілви.

32-річний Кавані перейшов в «ПСЖ» влітку 2013 року з «Наполі». Сума трансферу склала €64,5 млн. У нинішньому сезоні він взяв участь в 19 матчах французького національного чемпіонату, в яких став автором 17 забитих м'ячів (4 - з пенальті), а також відзначився чотирма результативними передачами.

Контракт гравця з паризьким клубом діє до літа 2020 року.

Джерело: Чемпионат.com