У наступному році буде сім подвійних вікендів Формули-1 і MotoGP



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Щонайменше, сім разів гонки цих двох серій починатимуться в один день у 2019 році

Хоча офіційні календарі Формули-1 і MotoGP поки не опубліковані, за попередніми розкладами вікенди двох чемпіонатів збігатимуться у 2019 році сім разів.

Обидва головних чемпіонати з перегонів уже опублікували попередні розклади сезону 2019 року. Як і у попередні роки, кілька Гран Прі проходитимуть одночасно.

Зокрема, наступного року щонайменше сім разів перегони проходитимуть в один і той самий час.

Уникнути подвійних вікендів Ф1 і MotoGP неможливо, хоча «Великі призи» завжди намагаються якомога рідше перетинатись із «королівським чемпіонатом автоспорту».

Щодо Гран Прі Великої Британії, який цього року був скасований через дощ, то старт гонки MotoGP буде перенесений на годину раніше – замість 15:00 на 14:00 за місцевим часом, щоб не збігатися з Гран Прі Бельгії, який почнеться о 15:10 за середньоєвропейським часом.

З шести гонок, які пройдуть у той же день, дві будуть іспанськими – Арагон і Валенсія. Вони проходитимуть одночасно із Сінгапуром і Бразилією відповідно.

Окрім того факту, що за перегонами обох видів спорту слідкують мільйони уболівальників усього світу, цей збіг також не вигідний телеканалам, які мають право на трансляції гонок.

У багатьох випадках звичайний початок Гран Прі перетинатиметься, тому логічно припустити, що стандартний графік таких вікендів змінять, щоб збіг не був повним.

Джерело: ua.Motorsport.com