Нагадаємо, що вищий дивізіон складався з 16 команд до сезону 2014/15

Президент української Прем’єр-ліги Володимир Генінсон спростував інформацію, що в уже наступного сезону УПЛ розширить свій склад до 16 клубів. Генінсон спростував інформацію про те, що в наступному сезоні в УПЛ буде грати 16 команд. «Хочу однозначно повторити під запис: є рішення виконкому ФФУ, дирекції, є рішення і голосування всіх



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Нагадаємо, що вищий дивізіон складався з 16 команд до сезону 2014/15

Президент української Прем’єр-ліги Володимир Генінсон спростував інформацію, що в уже наступного сезону УПЛ розширить свій склад до 16 клубів.

Генінсон спростував інформацію про те, що в наступному сезоні в УПЛ буде грати 16 команд.

«Хочу однозначно повторити під запис: є рішення виконкому ФФУ, дирекції, є рішення і голосування всіх клубів - в наступному сезоні буде 12 команд. Всі однозначно говорять, що ліга повинна бути розширена, але ніхто не говорить, що вже з наступного сезону. У нас уже затверджений обмін між лігами. Плей-офф буде досить гарячий і цікавий», - сказав він.

«Про 16 командах я дізнався, як і ви, з інтернету. Ні, це неправда, це не обговорюється. Ті люди, які намагаються це вкинути в пресу, хочуть набрати собі вістів або взагалі незрозуміло навіщо це роблять», - сказав Генінсон в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що вищий дивізіон складався з 16 команд до сезону 2014/15. Потім склад учасників було скорочено до 12.

Зараз чемпіонат України проходить в два етапи: перший складається з 22-х турів, в яких всі грають з усіма, а в другому команди діляться на дві шістки.

Кращі шість команд визначають чемпіона і учасників єврокубків, а гірші шість боряться за виживання. Дві останні команди чемпіонату вилітають в Першу лігу, а клуб, який посів 10-е місце, грає стикові матчі з 3-ю командою Першої ліги.