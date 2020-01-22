У непереможного Шелестюка змінився суперник на наступний бій
Тарас Шелестюк
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Поєдинок українського боксера має відбутися вже 31 січня
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк повідомив про заміну суперника на найближчий бій.
Замість мексиканця Алехандро Давіли (19-1-2, 7 КО), який травмувався, українець битиметься з Луїсом Альберто Вероном (18-1-2, 9 КО).
Поєдинок має відбутися вже 31 січня.
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Верон востаннє бився 17 січня. Тоді він переміг Карлоса Аквіно.
Тарас Шелестюк наразі виступає без поразок на професіональному ринзі. У нього 17 перемог, 10 з яких здобуто нокаутом.