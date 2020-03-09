У Нігерії під час матчу помер футболіст. Його партнери розплакалися прямо на полі (відео)



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Чієме Мартінс помер у наслідок зіткнення Theinfong

Гравця могли врятувати, але «швидка», якою Чіємі Мартінса мали доставити до лікарні, не завелася

Матч чемпіонату Нігерії між командами «Насарава» і «Катсіна Юнайтед» закінчився трагедією.

В одному з епізодів зустрічі футболіст господарів Чіємі Мартінс зіткнувся з суперником і впав на газон. Його замінили і спробували відвезти в лікарню, проте автомобіль швидкої допомоги, який перебував на стадіоні, не завівся. Везти гравця було вирішено на машині представників ЗМІ, однак пізніше він помер.

Футболістів «Насарави» сповістили про смерть одноклубника після фінального свистка. Дізнавшись про трагедію, вони розплакалися прямо на полі.

Матч «Насарави» і «Катсіна Юнайтед» завершився перемогою господарів з рахунком 3:0. Всі три голи були забиті в другому таймі, коли Мартінс вже був замінений.