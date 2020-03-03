Восьмикратний чемпіон Молдови «Зімбру» розформований через відсутність фінансування



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В серпні минулого року «Зімбру» розірвав контракти з 19 футболістами. Однак, такий крок не зміг виправити важке фінансове становище клубу

Клуб «Зімбру» знявся з участі в чемпіонаті Молдови і не буде виступати в інших лігах. За словами директора клубу Севастіана Ботнаря, власник «Зімбру» Микола Чорний відмовився фінансувати основну команду кишинівського клубу.

«Основної команди більше не буде. Це допоможе нам відновити економічне становище клубу. Якщо ми не знайде рішення до наступного року, то у нас не буде дорослої команди», - наводить слова Ботнаря Ziarul National.

Нагадаємо, в серпні минулого року «Зімбру» розірвав контракти з 19 футболістами. Однак, такий крок не зміг виправити важке фінансове становище клубу.

«Зімбру» є восьмиразовим чемпіоном Молдови. За цим показником кишинівський клуб поступається лише «Шерифу», на рахунку якого 18 титулів.

Також «Зімбру» 6 разів вигравав Кубок Молдови з футболу.

На міжнародній арені найкращим виступом у Кубку УЄФА був сезон 1995/96, коли клуб дійшов до 1/16 фіналу. Також «Зімбру» двічі грав у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезонів 1999/2000 та 2000/2001 років.