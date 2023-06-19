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У Нью-Йорку на бейсбольному матчі розгорнуто найбільший прапор України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Нью-Йорку на бейсбольному матчі розгорнуто найбільший прапор України
У Нью-Йорку розгорнуто найбільший прапор України на знак підтримки нашого народу
фото: WBSC Europe

Американський бейсбольний клуб Brooklyn Cyclones продемонстрував солідарність із українським народом

На стадіоні у Нью-Йорку під час бейсбольного матчу 11 червня було розгорнуто найбільший прапор України. Про це пише WBSC Europe.

Американський бейсбольний клуб Brooklyn Cyclones організував акцію, присвячену Дню Східної Європи. Її учасники розгорнули український стяг, щоб продемонструвати солідарність із нашим народом.

Заради цієї події на стадіон Brooklyn Cyclones Maimonides Park прийшли приблизно 4700 людей, серед яких понад 1000 українців. Така кількість охочих здивувала навіть самих організаторів.

Учасники акції вшанували офіцерів армії та флоту США, українських солдатів, офіцерів поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження та десятки волонтерів гуманітарних організацій.

Як зазначається, це вже четвертий захід, організований Brooklyn Cyclones на підтримку України. Раніше команда провела два матчі, на яких зібрала кошти для підтримки України. Крім того, Brooklyn Cyclones приймав на своєму полі збірну України з бейсболу.

«На завершення Дня Східної Європи на полі вигорнули найбільший у світі український прапор. Цей символічний жест символізував єдність, гордість і підтримку України, залишивши незабутнє враження на всіх присутніх», – зазначає WBSC Europe.

Одна з учасниць акції Оксана Сидорчак виклала в мережу відео з урочистої події.

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Допис, поширений Oksana Sydorchak- digital artist (@ksiu_os)

Зазначимо, що вперше найбільший прапор України розгорнули у 2012 році в Києві. Так і зародилася ця традиція. Подію було занесено до Книги рекордів України. Тоді офіційно зафіксували, що цей прапор – найбільший у світі.

Теги: прапор України США бейсбол

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