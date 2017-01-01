У Норвегії футболіст на святкування перемоги вийшов голим, прикрившись тільки кубком (фото)

Опісля гравець вибачився за свою поведінку

Півзахисник «Ліллестрема» Александр Андреассен вийшов на святкування з уболівальниками перемоги у Кубку Норвегії абсолютно голим, інформує Aftenposten. Інтимні місця він прикрив самим трофеєм. Такий вчинок став сюрпризом не тільки для фанатів, а й для партнерів по команді. Після церемонії гравець вибачився перед тими, кого така



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Опісля гравець вибачився за свою поведінку

Півзахисник «Ліллестрема» Александр Андреассен вийшов на святкування з уболівальниками перемоги у Кубку Норвегії абсолютно голим, інформує Aftenposten.

Інтимні місця він прикрив самим трофеєм.

Такий вчинок став сюрпризом не тільки для фанатів, а й для партнерів по команді.

Після церемонії гравець вибачився перед тими, кого така поведінка могла образити.

«Це сталося спонтанно. Я нікого не хотів цим зачепити. Я ні про що не шкодую, але приношу свої вибачення, якщо я когось образив», - сказав Андреассен.

«Ліллестрем» у фіналі Кубку Норвегії обіграв «Сарпсборг 08» з рахунком 3:2.