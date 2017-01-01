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    У Норвегії футболіст на святкування перемоги вийшов голим, прикрившись тільки кубком (фото)

    Опісля гравець вибачився за свою поведінку
    Півзахисник «Ліллестрема» Александр Андреассен вийшов на святкування з уболівальниками перемоги у Кубку Норвегії абсолютно голим, інформує Aftenposten. Інтимні місця він прикрив самим трофеєм. Такий вчинок став сюрпризом не тільки для фанатів, а й для партнерів по команді. Після церемонії гравець вибачився перед тими, кого така
    • Сьогодні, 08:46
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    Опісля гравець вибачився за свою поведінку

    Півзахисник «Ліллестрема» Александр Андреассен вийшов на святкування з уболівальниками перемоги у Кубку Норвегії абсолютно голим, інформує Aftenposten.

    Інтимні місця він прикрив самим трофеєм.

    Такий вчинок став сюрпризом не тільки для фанатів, а й для партнерів по команді.

    Після церемонії гравець вибачився перед тими, кого така поведінка могла образити.

    «Це сталося спонтанно. Я нікого не хотів цим зачепити. Я ні про що не шкодую, але приношу свої вибачення, якщо я когось образив», - сказав Андреассен.

    «Ліллестрем» у фіналі Кубку Норвегії обіграв «Сарпсборг 08» з рахунком 3:2.

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