У першому матчі на турецькому зборі «Зоря» зазнала поразки від польського клубу
- Сьогодні, 17:57
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Кривдником луганців став «Лех» з Познані
Першим суперником «Зорі» на зборі у Туреччині став клуб польського вищого дивізіону – «Лех».
Наставник луганців Юрій Вернидуб на старті зборів дав шанс проявити себе більшості футболістів, інформує офіційний сайт клубу.
Гру з «Лехом» почав один склад, а у другій половині на поле вийшли інші хлопці.
«Зоря» у підсумку поступилася з рахунком 1:3.
Вже 21 січня відбудеться наступне спільне тренування луганської команди. На цей раз у суперниках буде «Динамо» із Загреба.
Товариський матч з футболу
«Зоря» (Луганськ) - «Лех» (Познань, Польща) – 1:3 (0:2)
Гол у «Зорі»: Юрі (63)
«Зоря» у 1-му таймі: Лунін, Андрієвський, Чеберко, Громов, Гордієнко, Караваєв, Харатін, Луньов, Литвин, Сваток, Тимчик.
«Зоря» у 2-му таймі: Чуваєв, Шершень, Чечер, Авраменко, Сухар, Сілас, Ондуа, Бабенко, Леонідас, Кочергін, Юрі.