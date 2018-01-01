У першому матчі на турецькому зборі «Зоря» зазнала поразки від польського клубу

Кривдником луганців став «Лех» з Познані

Першим суперником «Зорі» на зборі у Туреччині став клуб польського вищого дивізіону – «Лех». Наставник луганців Юрій Вернидуб на старті зборів дав шанс проявити себе більшості футболістів, інформує офіційний сайт клубу. Гру з «Лехом» почав один склад, а у другій половині на поле вийшли інші хлопці.