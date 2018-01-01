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    У першому матчі на турецькому зборі «Зоря» зазнала поразки від польського клубу

    Кривдником луганців став «Лех» з Познані
    Першим суперником «Зорі» на зборі у Туреччині став клуб польського вищого дивізіону – «Лех». Наставник луганців Юрій Вернидуб на старті зборів дав шанс проявити себе більшості футболістів, інформує офіційний сайт клубу. Гру з «Лехом» почав один склад, а у другій половині на поле вийшли інші хлопці.
    • Сьогодні, 17:57
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    Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Фото ФК «Зоря»

    Кривдником луганців став «Лех» з Познані

    Першим суперником «Зорі» на зборі у Туреччині став клуб польського вищого дивізіону – «Лех».

    Наставник луганців Юрій Вернидуб на старті зборів дав шанс проявити себе більшості футболістів, інформує офіційний сайт клубу.

    Гру з «Лехом» почав один склад, а у другій половині на поле вийшли інші хлопці.

    «Зоря» у підсумку поступилася з рахунком 1:3.

    Вже 21 січня відбудеться наступне спільне тренування луганської команди. На цей раз у суперниках буде «Динамо» із Загреба.

    Товариський матч з футболу

    «Зоря» (Луганськ) - «Лех» (Познань, Польща) – 1:3 (0:2)

    Гол у «Зорі»: Юрі (63)

    «Зоря» у 1-му таймі: Лунін, Андрієвський, Чеберко, Громов, Гордієнко, Караваєв, Харатін, Луньов, Литвин, Сваток, Тимчик.

    «Зоря» у 2-му таймі: Чуваєв, Шершень, Чечер, Авраменко, Сухар, Сілас, Ондуа, Бабенко, Леонідас, Кочергін, Юрі.

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