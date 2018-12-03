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    У півфіналі Ліги націй Нідерланди зіграють з Англією, Швейцарія - з Португалією

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    У півфіналі Ліги націй Нідерланди зіграють з Англією, Швейцарія - з Португалією

    У Дубліні відбулося жеребкування фінальної стадії турніру

    У понеділок, 3 грудня, в Дубліні пройшло жеребкування фінальної стадії Ліги націй УЄФА.

    Фінальна стадія дебютного розіграшу Ліги націй є міні-турнір, який пройде в червні 2019 року зі участю Португалії (господар турніру), Англії, Швейцарії та Нідерландів.

    Ліга націй УЄФА

    1/2 фіналу

    Португалія - Швейцарія

    Нідерланди - Англія

    Півфінали пройдуть 5 і 6 червня, матч за третє місце відбудеться 9 червня, тоді ж буде зіграний фінал.

    Раніше повідомлялося, що УЄФА затвердив новий турнір для клубів. Поки невідомо, як це стосуватиметься України.

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