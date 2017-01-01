У послугах півзахисника «Чорноморця» зацікавлений клуб з Білорусі

Джерело не розголошує назву команди

Півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковалець отримав привабливу пропозицію від одного з клубів чемпіонату Білорусі і висловив бажання покинути стан одеського клубу. Про це повідомляє телеканал «Футбол». Джерело не розголошує назву команди, яка зацікавилася українським футболістом, однак повідомляє, що офіційні переговори щодо



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Кирило Ковалець

Джерело не розголошує назву команди

Півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковалець отримав привабливу пропозицію від одного з клубів чемпіонату Білорусі і висловив бажання покинути стан одеського клубу.

Про це повідомляє телеканал «Футбол».

Джерело не розголошує назву команди, яка зацікавилася українським футболістом, однак повідомляє, що офіційні переговори щодо трансферу поки ще не почалися.

Раніше агент Ковальця, Сергій Емельянчик заявив про те, що Кирило може покинути «Чорноморець» в зимове трансферне вікно заради команди з більш високими завданнями.

У поточному сезоні Ковалець зіграв за «Чорноморець» в чемпіонаті країни 17 матчів, в яких забив два м'ячі і зробив три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що «Чорноморець» розстанеться із захисником Фуссені Бамба, а також хавбеками Денисом Васіним, Кирилом Ковальцем і Сергієм Політилом.

Джерело: Footboom