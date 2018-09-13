У продаж надійшли квитки на товариський матч між збірними Італії та України
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Матч Італія - Україна передує другому домашньому поєдинку синьо-жовтих у Лізі націй, із Чехією
10 жовтня 2018 року відбудеться виїзний товариський матч збірної України з національною командою Італії.
Гра Італія — Україна пройде на «Стадіо Луїджі Феррарі» в Генуї.
Початок — о 20.45 (за місцевим часом).
Уболівальники, які бажають підтримати головну команду країни в матчі проти збірної Італії, можуть придбати квитки у період з 11-го по 23 вересня, інформує прес-служба Федерації футболу України.
Вартість одного квитка 2-ї категорії в сектор українських уболівальників становить 10 EUR. Номінальна вартість квитка — 360 гривень
Зазначається, що на один аккаунт можна замовити не більше чотирьох квитків.
Нагадаємо, що товариський матч Італія - Україна передує другому домашньому поєдинку синьо-жовтих у Лізі націй, із Чехією, що відбудеться 16 жовтня на стадіоні «Металіст» у Харкові.