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    У продаж надійшли квитки на товариський матч між збірними Італії та України

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    Фото: ФФУ - У продаж надійшли квитки на товариський матч між збірними Італії та України
    Фото: ФФУ

    Матч Італія - Україна передує другому домашньому поєдинку синьо-жовтих у Лізі націй, із Чехією

    10 жовтня 2018 року відбудеться виїзний товариський матч збірної України з національною командою Італії.

    Гра Італія — Україна пройде на «Стадіо Луїджі Феррарі» в Генуї.

    Початок — о 20.45 (за місцевим часом).

    Уболівальники, які бажають підтримати головну команду країни в матчі проти збірної Італії, можуть придбати квитки у період з 11-го по 23 вересня, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Вартість одного квитка 2-ї категорії в сектор українських уболівальників становить 10 EUR. Номінальна вартість квитка — 360 гривень

    Зазначається, що на один аккаунт можна замовити не більше чотирьох квитків.

    Нагадаємо, що товариський матч Італія - Україна передує другому домашньому поєдинку синьо-жовтих у Лізі націй, із Чехією, що відбудеться 16 жовтня на стадіоні «Металіст» у Харкові.

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