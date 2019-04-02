У «Реалі» стверджують, що новий «Сантьяго Бернабеу» стане ключовим об'єктом Мадрида



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Стадіон «Сантьяго Бернабеу» був побудований в 1947 році. Його місткість на даний момент становить 81 044 глядача.

Президент «Реала» Флорентіно Перес розповів про плани реконструкції клубного стадіону «Сантьяго Бернабеу».

«У цьому місці мадридисти об'єднуються вже протягом 117 років. Це наш дім. Тут виросли цінності клубу. «Реал» є клубом для всіх, ним керують фанати.

До сьогоднішнього дня ми жили з цими цінностями і повинні пам'ятати про це. «Сантьяго Бернабеу» стане іконою авангарду. Це буде нове і важливе джерело доходу для клубу. Новий стадіон стане ключовим об'єктом Мадрида, він буде кращим в світі», - наводить слова Переса Marca.

Стадіон «Сантьяго Бернабеу» був побудований в 1947 році. Спочатку він називався «Нуево Чамартін», але з 1955 року став носити ім'я президента клубу Сантьяго Бернабеу.

Стадіон пережив дві реконструкції - в 1982 і 2001 роках. Його місткість на даний момент становить 81 044 глядача.