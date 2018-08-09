У Рівному розпочали будівництво нового Палацу спорту



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Коли закінчиться це будівництво, наразі не уточнюють

У Рівному стартувало будівництво нового багатофункціонального спорткомплексу.

На майданчику по вулиці Макарова вже почала працювати техніка, розрівнюють територію, встановили огорожу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Рівненський зал перший із шести українських об’єктів, на будівництво яких були виділені кошти з державного бюджету.

Загалом державна субвенція на шість залів становить 150 мільйонів гривень. П’ять міст отримають по 27 мільйонів державної підтримки, а Рівне – 15. Щоправда, це місто отримає ще 30 мільйонів з державного фонду регіонального розвитку.

Перша черга спорткомплексу передбачає будівництво універсальної спортзали для ігрових видів спорту з трибунами на 3000 місць і з можливістю проведення змагань навіть міжнародного рівня.

Передусім, новий Палац спорту буде використовуватись для рівненських спортсменів. Земельна ділянка закріплена за обласною спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву. У закладі займається близько 800 спортсменів.

Цей спорткомплекс, як і більшість із шести запланованих для будівництва в Україні, буде багатофункціональним. Окрім баскетболу, на ньому можуть грати у футзал, волейбол і гандбол.