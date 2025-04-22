Боєць UFC Долідзе опублікував відео атаки Росії на Одесу

Долідзе: Я бачив багато вибухів просто зі свого вікна

Грузинський боєць UFC Роман Долідзе опублікував відео атаки Росії на Одесу. Про це повідомляє «Главком».

«Я часто приїжджаю в Україну, мене багато що пов’язує з Одесою, тут я розпочав навчатися, займатися єдиноборствами, тут я відбувся, як професійний боєць. І досі в мене залишилося багато друзів. Сьогодні Одесу бомбили особливо сильно (з того, що я бачив) – я бачив багато вибухів просто зі свого вікна. Це має закінчитися. Усім миру та добра», – написав Долідзе.

Нагадаємо, ввечері, 21 квітня, Росія атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Також Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

За інформацією ДСНС, у Одесі внаслідок дронової атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

19 квітня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів, наголошують у Генеральному штабі. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», – підсумували у Генштабі.