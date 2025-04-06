Білий дім пояснив, чому Росії немає у списку мит Трампа

Трамп ухвалив рішення не змішувати питання мит та переговорів між Україною і РФ

Рішення пов’язане з тим, що Вашингтон нині веде з Москвою переговори

Росію не занесли до списку мит, введених США, оскільки зараз тривають переговори з приводу російсько-української війни. Про це заявив директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт, повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв’ю для ABC News.

«Очевидно, що переговори між Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент (США Дональд Трамп, – ред.) ухвалив рішення не змішувати ці два питання. Це не означає, що до Росії ставитимуться інакше, ніж до всіх інших країн», – сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чому РФ не потрапила до списку.

На заперечення й уточнення ведучого Хассет додав, що зараз недоречно вкидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. Він також підкреслив, що питання, яке обговорюється на переговорах, зачіпає тисячі життів.

«Ви справді радите в розпал переговорів, які зачіпають життя стількох американців, українців і росіян, додати до порядку денного абсолютно нове питання?... Ні, ні. Це недоречно – кидати новий елемент у переговори просто посеред процесу. Росія перебуває в процесі переговорів про мир, який зачіпає буквально тисячі життів, і саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп», – сказав Кевін Хассетт.

Нагадаємо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. 34% мита будуть запроваджені з 10 квітня.

Також офіційний Пекін оголосив про запровадження контролю за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до США (самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію). Ці обмеження набирають чинності вже сьогодні, 4 квітня.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Раніше Китай вже закликав США негайно скасувати запроваджені президентом Дональдом Трампом мита і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.