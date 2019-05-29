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    У Росії за крадіжку продуктів з супермаркету затримали чемпіона Європи з важкої атлетики

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    У Росії за крадіжку продуктів з супермаркету затримали чемпіона Європи з важкої атлетики

    Малігов, що представляє Чеченську республіку, виграв золото на чемпіонаті Європи-2017 і срібло на ЧЄ-2014

    Чемпіон Європи-2017 по важкій атлетиці росіянин Адам Малігов був затриманий за крадіжку продуктів з супермаркету.

    Як повідомляє телеграм-канал Baza, Малігов вкрав з магазину «Ашан» продуктів на суму 6 тисяч рублів (трохи менше 100 доларів).

    Охорона відстежила спортсмена за допомогою камер і зупинила на виході. Спочатку Малігов спробував побитися з охоронцями, але потім здався. Прибулі за викликом поліцейські забрали його в відділок. Там Адам провів кілька годин за гратами.

    Пізніше Малігова відпустили на свободу. Зазначається, що він відключив телефон і не приходить до слідчого. Найближчим часом його оголосять у розшук.

    Малігов, що представляє Чеченську республіку, виграв золото на чемпіонаті Європи-2017 і срібло на ЧЄ-2014.

    Джерело: Sports.ru

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