У Росії за крадіжку продуктів з супермаркету затримали чемпіона Європи з важкої атлетики
Малігов, що представляє Чеченську республіку, виграв золото на чемпіонаті Європи-2017 і срібло на ЧЄ-2014
Чемпіон Європи-2017 по важкій атлетиці росіянин Адам Малігов був затриманий за крадіжку продуктів з супермаркету.
Як повідомляє телеграм-канал Baza, Малігов вкрав з магазину «Ашан» продуктів на суму 6 тисяч рублів (трохи менше 100 доларів).
Охорона відстежила спортсмена за допомогою камер і зупинила на виході. Спочатку Малігов спробував побитися з охоронцями, але потім здався. Прибулі за викликом поліцейські забрали його в відділок. Там Адам провів кілька годин за гратами.
Пізніше Малігова відпустили на свободу. Зазначається, що він відключив телефон і не приходить до слідчого. Найближчим часом його оголосять у розшук.
Малігов, що представляє Чеченську республіку, виграв золото на чемпіонаті Європи-2017 і срібло на ЧЄ-2014.
Джерело: Sports.ru