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    У Росії заарештовано рахунки місцевої федерації баскетболу

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    У Росії заарештовано рахунки місцевої федерації баскетболу

    Судові виконавці намагаються вилучили кошти по справі в ухилянні від сплати податків

    У Росії заарештовано рахунки місцевої федерації баскетболу.

    Загалом податківці заблокували рахунки організації в п’яти банках.

    Судові виконавці намагаються вилучили кошти по справі в ухилянні від сплати податків.

    Також кошти федерації намагається відсудити чоловік колишньої очільниці РФБ Юлії Анікеєвої, яка наразі переховується від слідства.

    Загальні збитки від діяльності Анікеєвої на чолі російської федерації оцінюються в понад 600 тисяч доларів.

    баскетбол
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