У Росії заарештовано рахунки місцевої федерації баскетболу
-
Розсилка
Судові виконавці намагаються вилучили кошти по справі в ухилянні від сплати податків
У Росії заарештовано рахунки місцевої федерації баскетболу.
Загалом податківці заблокували рахунки організації в п’яти банках.
Судові виконавці намагаються вилучили кошти по справі в ухилянні від сплати податків.
Також кошти федерації намагається відсудити чоловік колишньої очільниці РФБ Юлії Анікеєвої, яка наразі переховується від слідства.
Загальні збитки від діяльності Анікеєвої на чолі російської федерації оцінюються в понад 600 тисяч доларів.