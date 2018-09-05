У Росії заарештовано рахунки місцевої федерації баскетболу



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Судові виконавці намагаються вилучили кошти по справі в ухилянні від сплати податків

У Росії заарештовано рахунки місцевої федерації баскетболу.

Загалом податківці заблокували рахунки організації в п’яти банках.

Судові виконавці намагаються вилучили кошти по справі в ухилянні від сплати податків.

Також кошти федерації намагається відсудити чоловік колишньої очільниці РФБ Юлії Анікеєвої, яка наразі переховується від слідства.

Загальні збитки від діяльності Анікеєвої на чолі російської федерації оцінюються в понад 600 тисяч доларів.