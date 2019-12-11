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    Спортсмени з США хочуть організувати протести на Олімпіаді, якщо потраплять на подіум з росіянами

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    Спортсмени з США хочуть організувати протести на Олімпіаді, якщо потраплять на подіум з росіянами

    Ймовірно, американці не піднімуться на один подіум з російськими спортсменами або ж зобразять жест протесту

    Американські спортсмени планують висловлювати протести під час Олімпійських ігор в Токіо при потраплянні на подіум разом з росіянами.

    Виконком WADA відсторонив Росію на 4 роки від великих міжнародних стартів через маніпуляції в Московській антидопінгової лабораторії. На Олімпійських іграх чисті російські спортсмени зможуть змагатися під нейтральним прапором.

    Daily Mail повідомляє, що кілька зірок американського спорту обговорюють можливість протесту на Іграх-2020 в Токіо. Ймовірно, американці не піднімуться на один подіум з російськими спортсменами або ж зобразять жест протесту.

    За правилами Міжнародного олімпійського комітету будь-яка демонстрація або політична, релігійна і расова пропаганда заборонені на олімпійських об'єктах.

    Сьогодні комітет спортсменів WADA обговорить подачу позову до Спортивного арбітражного суду (CAS) з метою не допустити росіян до стартів навіть в нейтральному статусі.

    Джерело: Sports.ru

    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) WADA
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