Спортсмени з США хочуть організувати протести на Олімпіаді, якщо потраплять на подіум з росіянами



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Ймовірно, американці не піднімуться на один подіум з російськими спортсменами або ж зобразять жест протесту

Американські спортсмени планують висловлювати протести під час Олімпійських ігор в Токіо при потраплянні на подіум разом з росіянами.

Виконком WADA відсторонив Росію на 4 роки від великих міжнародних стартів через маніпуляції в Московській антидопінгової лабораторії. На Олімпійських іграх чисті російські спортсмени зможуть змагатися під нейтральним прапором.

Daily Mail повідомляє, що кілька зірок американського спорту обговорюють можливість протесту на Іграх-2020 в Токіо. Ймовірно, американці не піднімуться на один подіум з російськими спортсменами або ж зобразять жест протесту.

За правилами Міжнародного олімпійського комітету будь-яка демонстрація або політична, релігійна і расова пропаганда заборонені на олімпійських об'єктах.

Сьогодні комітет спортсменів WADA обговорить подачу позову до Спортивного арбітражного суду (CAS) з метою не допустити росіян до стартів навіть в нейтральному статусі.

Джерело: Sports.ru