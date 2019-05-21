У росіян знову допінг: дискваліфіковано чемпіона Європи



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Російського чемпіона Європи з греблі впіймали на використанні заборонених препаратів

Російського гребця Олександра Корнілова дискваліфікували на два роки за порушення антидопінгового законодавства. У нього виявили заборонений препарат, інформує російське антидопінгове агентство РУСАДА.

Корнілов – чемпіон Європи 2007 року в академічній греблі. Заборонений препарат виявили після повторної перевірки проби А ще з Олімпіади-2008 в Пекіні.

З 2015 року міжнародні антидопінгові органи звинувачують російський спорт у масовому свідомому використанні допінгу. У порушенні антидопінгових правил підозрюють понад 300 російських спортсменів. Кількох медалістів зимової Олімпіади-2014 в Сочі дискваліфіковано та позбавлено нагород. Російських легкоатлетів відсторонили від участі в літній Олімпіаді-2016, паралімпійців відсторонили від виступів на зимовій Олімпіаді-2018, а допущені до участі в основних змаганнях Олімпіади росіяни мали виступати під Олімпійською символікою.

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